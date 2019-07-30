https://static.news.ru/photo/a1c48a48-b2bf-11e9-acf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что в связи с лесными пожарами в пяти регионах был введён режим чрезвычайной ситуации. По его словам, площадь распространения огня превзошла прошлогоднюю на 12% и составила 2,7 млн гектаров.

Наиболее сложная обстановка сейчас в Бурятии, Якутии, Красноярском крае и Иркутской области, передаёт РИА Новости .

Чиновник отметил, что вся техника и 95% сотрудников авиалесхозохраны направлены на помощь местным спасателям.

Кроме того, в Красноярский край направлены 100 профессиональных десантников, ещё 100 готовятся к прибытию. Они должны защитить регион от распространения пламени на его территорию.

Как ранее писал News.ru, во вторник, 30 июля, пожары в России, точнее необходимость их скорейшего тушения, вышли на уровень ООН. В российских регионах, между тем, призывают не пороть горячку и спокойнее относиться к подобным ЧП, которые были «и сто, и двести, и триста, и пятьсот лет тому назад». В Организации Объединенных Наций, похоже, в корне не согласны с таким подходом. Там уверены: речь уже идёт о заботе всего мира.