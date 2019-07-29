https://static.news.ru/photo/f9cf398a-b266-11e9-ad0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Власти Хабаровского края ввели на территории большинства районов региона режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы подтопления.

Подтоплены на данный момент посёлки Неран, Алгазея и село Удское, в зону возможного подтопления попали населённые пункты у малых рек в центре и на юге региона. По данным гидрологов, в начале августа ожидается повышение уровня воды в Амуре до 5,5–6 метров, говорится в заявлении властей региона.

Вероятно, при сложившихся обстоятельствах будут затоплены острова на левом берегу Амура, где расположены дачи, а также низины в Хабаровске и его пригородах.

Как писал News.ru ранее, движение по федеральной трассе «Сибирь» временно приостановлено в районе моста через реку Ия в городе Тулун Иркутской области.