Власти Хабаровского края ввели на территории большинства районов региона режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы подтопления.
Подтоплены на данный момент посёлки Неран, Алгазея и село Удское, в зону возможного подтопления попали населённые пункты у малых рек в центре и на юге региона. По данным гидрологов, в начале августа ожидается повышение уровня воды в Амуре до 5,5–6 метров, говорится в
Вероятно, при сложившихся обстоятельствах будут затоплены острова на левом берегу Амура, где расположены дачи, а также низины в Хабаровске и его пригородах.
Как писал News.ru ранее, движение по федеральной трассе «Сибирь» временно приостановлено в районе моста через реку Ия в городе Тулун Иркутской области.