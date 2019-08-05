https://static.news.ru/photo/86e82ab4-b7b4-11e9-b4f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный портал исполнительной и представительной власти города Ачинска/adm-achinsk.ru

На территории Ачинского района Красноярского края введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее решение приняли местные власти после серии взрывов на территории воинской части. Военные следователи проводят проверку по факту произошедшего.

Пожар и взрывы в хранилище пороховых зарядов произошли около 17:00 (13:00 мск). Всех находившихся в радиусе 20 км от склада людей срочно эвакуировали. В результате пострадали восемь человек.

Местные жители жалуются на большие пробки на выезде из Ачинска. Кроме того, в этом районе отметили нехватку бензина.

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что Ботогол, Красноярск, Ачинск и Назарово готовы принять людей, эвакуированных из зоны ЧП. Их количество достигло 6 тыс. человек, передаёт ТАСС .

Энергетики компании «Россети Сибирь» направили передвижные дизельные генераторы в пострадавший район для социально значимых объектов, сообщает « Интерфакс ».

Как писал News.ru, Минобороны планировало расформировать склад боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края до 2022 года. По последним данным, в результате детонации снарядов на военном складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения, четверо солдат числятся пропавшими без вести, восемь человек пострадали, трое военных госпитализированы с осколочными ранениями. У двоих — многочисленные переломы, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Также известно о госпитализации ребёнка.