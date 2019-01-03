Режим ЧС могут ввести на Ставрополье после вспышки газа

https://news.ru/storage/news/6043118ba2f4169b63f26d4ce5d0b83d/b6f8634c-ae16-4e28-94a4-ce7349c28e10_850.jpg vk.com/city_26

Власти Ставрополья собираются объявить режим чрезвычайной ситуации в станице Ессентукской после вспышки газовоздушной смеси в жилом шестиэтажном доме. ЧП произошло в квартире на улице Цветочной.

Причиной стало короткое замыкание на кухне. Хозяев подвёл механизм газовой плиты. Площадь пожара составила 13 квадратных метров, сообщает РИА Новости. Пламя успели вовремя укротить. Жертв и пострадавших удалось избежать.

«В станице Ессентукской планируется ввести локальный режим ЧС. Поставлены задачи по оперативному восстановлению выбитых окон, возобновлению электро- и газоснабжения в пострадавших помещениях. Планируется оказать жильцам помощь с их ремонтом», — говорится в сообщении экстренной службы.

Повреждённое жилище осмотрели зампредседателя краевого правительства Николай Афанасов и глава регионального Министерства ЖКХ Роман Марченко.

Ранее News.ru сообщал о дополнительных проверках газовых сетей в Магнитогорске после взрыва в жилом доме 31 декабря 2018 года. Городская администрация обратилась к управляющим компаниям, которые контролируют содержание коммуникаций, и дала им соответствующее поручение.