Режим ЧС могут ввести на Ставрополье после вспышки газа

Власти Ставрополья собираются объявить режим чрезвычайной ситуации в станице Ессентукской после вспышки газовоздушной смеси в жилом шестиэтажном доме. ЧП произошло в квартире на улице Цветочной.
Причиной стало короткое замыкание на кухне. Хозяев подвёл механизм газовой плиты. Площадь пожара составила 13 квадратных метров, сообщает РИА Новости. Пламя успели вовремя укротить. Жертв и пострадавших удалось избежать.
«В станице Ессентукской планируется ввести локальный режим ЧС. Поставлены задачи по оперативному восстановлению выбитых окон, возобновлению электро- и газоснабжения в пострадавших помещениях. Планируется оказать жильцам помощь с их ремонтом», — говорится в сообщении экстренной службы.
Повреждённое жилище осмотрели зампредседателя краевого правительства Николай Афанасов и глава регионального Министерства ЖКХ Роман Марченко.
Ранее News.ru сообщал о дополнительных проверках газовых сетей в Магнитогорске после взрыва в жилом доме 31 декабря 2018 года. Городская администрация обратилась к управляющим компаниям, которые контролируют содержание коммуникаций, и дала им соответствующее поручение.