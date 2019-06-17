https://static.news.ru/photo/1e087800-90f4-11e9-a9de-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель города Балтийска Калининградской области уничтожил из ревности все документы своей гражданской жены. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

С заявлением в дежурную часть ОМВД России по Балтийскому району обратилась 40-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что её документы были уничтожены, — говорится в сообщении на сайте ведомства .

Как выяснили полицейские, 33-летний мужчина, приревновав свою сожительницу, собрал и сжёг в печи заграничный и гражданский паспорта, полис ОМС, медкнижку, а также страховое свидетельство. В содеянном он признался. Заведено уголовное дело по статье «Похищение или повреждение документов».

Как писал News.ru, ранее следственные органы Ставропольского края возбудили уголовное дело по факту гибели женщины в Ессентуках. Подозреваемым является её сожитель, по предварительным данным, забивший её до смерти.