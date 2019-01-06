Ревнивец ошибся с целью и застрелил не того человека

Житель Чувашии задержан по подозрению в убийстве сотрудника скорой помощи. В порыве алкогольного опьянения он приревновал свою возлюбленную и посчитал фельдшера её любовником.
Инцидент произошёл в посёлке Первомайский Алатырского района.
После громкой ссоры с подругой мужчина зарядил ружьё патроном с картечью и отправился к обидчику, чтобы наказать его.
Возмездие оказалось смертельным и неточным. Ревнивец выстрелил в первый же силуэт, который увидел в ночи после яростного стука в дверь подстанции. Не в то время и не в том месте оказался водитель скорой помощи. От полученного ранения он скончался.
Односельчане отобрали у народного мстителя ружьё и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.
Подозреваемый в убийстве задержан и заключён под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователем изъяты ружьё и боеприпасы, сообщили в республиканском главном управлении СК. Теперь подозреваемого ждёт не только суд, но и психиатрическая экспертиза.
Ранее News.ru рассказывал об убийстве мужчины, которое, как полагают следователи, совершила его супруга. После ссоры мать пятерых несовершеннолетних детей дождалась, пока муж уснёт, связала его и задушила подушкой.