Ревнивец ошибся с целью и застрелил не того человека

https://news.ru/storage/news/27765b36d65d334f618842a35a567800/4996d642-a90e-4287-984c-4f8116734703_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Житель Чувашии задержан по подозрению в убийстве сотрудника скорой помощи. В порыве алкогольного опьянения он приревновал свою возлюбленную и посчитал фельдшера её любовником.

Инцидент произошёл в посёлке Первомайский Алатырского района.

После громкой ссоры с подругой мужчина зарядил ружьё патроном с картечью и отправился к обидчику, чтобы наказать его.

Возмездие оказалось смертельным и неточным. Ревнивец выстрелил в первый же силуэт, который увидел в ночи после яростного стука в дверь подстанции. Не в то время и не в том месте оказался водитель скорой помощи. От полученного ранения он скончался.

Односельчане отобрали у народного мстителя ружьё и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Подозреваемый в убийстве задержан и заключён под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователем изъяты ружьё и боеприпасы, сообщили в республиканском главном управлении СК. Теперь подозреваемого ждёт не только суд, но и психиатрическая экспертиза.

Ранее News.ru рассказывал об убийстве мужчины, которое, как полагают следователи, совершила его супруга. После ссоры мать пятерых несовершеннолетних детей дождалась, пока муж уснёт, связала его и задушила подушкой.