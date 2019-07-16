https://static.news.ru/photo/d144e2c8-a792-11e9-89f8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Огонь охватил здание ресторана в центре российской столицы. Об этом News.ru сообщили в оперативных службах.

Возгорание произошло на улице Садовая-Кудринская, 3Б. По предварительным данным, там горит кровля на площади около 100 квадратных метров. Валит густой чёрный дым. На месте работают пожарные расчёты и экстренные службы.

Ранее News.ru писал, что пострадавших при пожаре в Троицке пришлось эвакуировать санитарным вертолётом. При помощи транспортного средства госпитализированы двое мужчин, получивших ожоги различной степени тяжести. Они доставлены в специализированное медицинское учреждение.