https://static.news.ru/photo/f19ab1a4-9a88-11e9-8149-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Самолёт компании «Россия», летевший рейсом из Санкт-Петербурга в Анталью, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково.

Борт вылетел из аэропорта Пулково в 15:50 мск. Во время полёта один из пассажиров пожаловался на плохое самочувствие. Врачей среди пассажиров не оказалось, поэтому командир корабля принял решение совершить экстренную посадку.

Сейчас сотрудники скорой помощи оказывают человеку помощь прямо в самолёте. Других пассажиров пока не выпускают.

Ранее врач женского футбольного клуба «Енисей» из Красноярска Лилия Сергеева пришла на помощь пассажирке самолёта рейса Москва — Красноярск. Она диагностировала у пассажирки гипертонический криз, после чего сбила давление и поделилась своими медикаментами, писал News.ru.