Самолёт компании «Россия», летевший рейсом из Санкт-Петербурга в Анталью, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково.
Борт вылетел из аэропорта Пулково в 15:50 мск. Во время полёта один из пассажиров пожаловался на плохое самочувствие. Врачей среди пассажиров не оказалось, поэтому командир корабля принял решение совершить экстренную посадку.
Сейчас сотрудники скорой помощи оказывают человеку помощь прямо в самолёте. Других пассажиров пока не выпускают.
Ранее врач женского футбольного клуба «Енисей» из Красноярска Лилия Сергеева пришла на помощь пассажирке самолёта рейса Москва — Красноярск. Она диагностировала у пассажирки гипертонический криз, после чего сбила давление и поделилась своими медикаментами, писал News.ru.