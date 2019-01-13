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Рейс из Москвы в Уфу дважды садился в Екатеринбурге

Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Рейс авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший из Москвы в Уфу, дважды вынужденно садился в Екатеринбурге из-за плохих погодных условий в аэропорту назначения.

«Рейс N4−279 Москва — Уфа дважды прибывал в Екатеринбург — в 06:50 и в 12 часов», — сообщил e1.ru директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Андрей Клименских.

Самолёт вылетел из Шереметьево в 23:20 и должен был приземлиться в Уфе через два часа, но, сделав 30 кругов над городом, ушёл на посадку в Кольцово. Потом погодная ситуация в Уфе несколько улучшилась и более 140 пассажиров снова посадили в самолёт. Но после подлета к Уфе им опять пришлось вернуться в Кольцово. Новый вылет в Уфу запланирован в 22:00 по местному времени (20:00 мск). Людей разместили в гостинице.

Ранее News.ru писал, что 20 рейсов приземлятся в Пулково с опозданием. Восемь самолётов отправят из аэропорта Санкт-Петербурга с задержкой. В пресс-службе Пулково отметили, что причина изменения графиков полётов — плохая погода. В районе терминала сохраняется сильный ветер. Ранее не смогли приземлиться в Петербурге и отправились на запасной аэродром во Внуково три самолёта авиакомпании «Россия» из Москвы и Мурманска.


#москва #самолет #екатеринбург #Уфа
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