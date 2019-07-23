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По данным издания, подводники погибли от взрыва аккумуляторной батареи, когда им на помощь уже пришли члены сменного экипажа.

Экипаж атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако гидронавты предпочли до последнего бороться с пожаром, израсходовав при этом все имеющиеся на борту средства тушения. Об этом «Коммерсанту»...