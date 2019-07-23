Фото: Сергей Булкин/News.ru

Трёхлетний ребёнок выпал с 11-го этажа на юго-востоке столицы. На санитарном вертолёте его срочно доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Трёхлетний мальчик по не установленной пока причине упал с 11-го этажа дома № 12 на улице Маршала Голованова (район Марьино), — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Как уточняет источник АГН «Москва», ребёнок приземлился на траву и остался жив.

Как писал News.ru, сотрудники полиции проверяют информацию после того, как в подмосковных Люберцах мать и ребёнок выпали из окна девятого этажа. По данным источника News.ru, женщине привиделись бесы. Ребёнок и мать живы. В настоящий момент они госпитализированы в одну из подмосковных клиник.

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