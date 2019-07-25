https://static.news.ru/photo/c05230bc-5335-11e9-b4d6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Ребёнок, на глазах у которого была убита мать в подмосковном Раменском, находится в больнице. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ребёнок потерпевшей под присмотром сестры погибшей находится в больнице, — пояснила она.

В ходе ссоры неизвестный зарезал женщину во дворе дома, где играли дети. Мужчина нанёс своей жертве около 20 ножевых ударов на глазах у её ребёнка. Убийца скрылся с места преступления на белом Hyundai Solaris.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в убийстве 25-летней женщины на детской площадке в подмосковном Раменском. Его личность пока не раскрывается.