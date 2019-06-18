https://static.news.ru/photo/419eaf7e-7794-11e9-82c0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstahtin Kokoshkin/Global Look Press

Уголовное дело возбуждено в Нижегородской области после падения шестилетней девочки с надувной горки-батута. Медики зафиксировали у ребёнка перелом руки.

Инцидент произошёл в посёлке Дальнее Константиново, сообщили в следственном управлении СК по региону. В ведомстве считают, что «травмирование ребёнка произошло в результате несоблюдения индивидуальным предпринимателем установленных правил эксплуатации надувного оборудования».

Работа аттракциона приостановлена. Его владельцу грозит крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в Якутске, как писал News.ru, две пятилетние девочки получили травмы после падения с надувного аттракциона. Одна из них сломала позвоночник, вторая получила перелом запястья.