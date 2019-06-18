Уголовное дело возбуждено в Нижегородской области после падения шестилетней девочки с надувной горки-батута. Медики зафиксировали у ребёнка перелом руки.
Инцидент произошёл в посёлке Дальнее Константиново, сообщили в
Работа аттракциона приостановлена. Его владельцу грозит крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее в Якутске, как писал News.ru, две пятилетние девочки получили травмы после падения с надувного аттракциона. Одна из них сломала позвоночник, вторая получила перелом запястья.