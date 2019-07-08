https://static.news.ru/photo/8989fe32-a157-11e9-86e8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Четырёхлетняя девочка умерла в санатории «Якты-Куль» на озере Банное в Башкирии. Ребёнок в полтора года пережил операцию из-за порока сердца.

Всё произошло 7 июля. Женщина с дочерью не были отдыхающими, они приехали из Магнитогорска погулять по территории оздоровительного учреждения. В тот день было очень жарко.

Они собирались на пляж, начали спускаться, и девочке стало плохо. Подключилась дежурная бригада врачей. Около часа проводили реанимационные действия, но спасти ребёнка не удалось, — сообщили 74.ru в администрации санатория.

Ранее News.ru писал, что в Туапсе 5 июля перевернулся катамаран. На судне было 55 пассажиров, в том числе 15 детей. Два человека погибли.