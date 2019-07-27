https://static.news.ru/photo/07a7f150-7e96-11e9-a315-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Левокумском районе Ставрополья произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП три человека погибли.

Одной из жертв аварии стал маленький ребёнок, который находился в транспортном средстве без специального кресла. В региональном управлении ГИБДД сообщили, что водитель Nissan не справился с управлением и допустил касательное столкновение с соседней машиной. Lada от удара съехала в кювет, передаёт РЕН ТВ .

Как писал News.ru, в Москве в результате столкновения КамАЗа и легкового автомобиля пострадали четыре человека. Авария произошла на 107 км МКАД, на внутренней стороне.