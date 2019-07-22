https://static.news.ru/photo/ac40adf6-acc2-11e9-a5a9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: МЧС

Ребёнок стал жертвой пожара, произошедшего в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края.

По данным пресс-службы МЧС , ещё трое детей из 189 находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что всего на территории городка было установлено 26 палаток, 20 из которых полностью сгорели. Кроме того, в комплексе расположены 455 домиков для отдыхающих.

Как сообщил представитель МЧС, в настоящий момент пожар локализован.

Ранее News.ru писал о том, что на территории ООО «Стройбазис» в опытно-производственном хозяйстве Манихино Истринского района Подмосковья произошёл пожар, жертвами которого стали два человека.