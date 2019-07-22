Ребёнок стал жертвой пожара, произошедшего в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края.
По данным пресс-службы
Отмечается, что всего на территории городка было установлено 26 палаток, 20 из которых полностью сгорели. Кроме того, в комплексе расположены 455 домиков для отдыхающих.
Как сообщил представитель МЧС, в настоящий момент пожар локализован.
Ранее News.ru писал о том, что на территории ООО «Стройбазис» в опытно-производственном хозяйстве Манихино Истринского района Подмосковья произошёл пожар, жертвами которого стали два человека.