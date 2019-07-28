https://static.news.ru/photo/35450368-b10a-11e9-8b6f-fa163e074e61_1024.jpgФото: ГУ МЧС по РС (Я)
Сотрудники МЧС РФ по Якутии извлекли тело одного ребёнка из реки Лены. Ранее в селе Еланка Хангаласского улуса на необорудованном пляже пропали двое детей.
В момент происшествия дети находились с родителями, — передаёт Ysia.ru со ссылкой на МЧС.
Поиски второго ребёнка продолжаются.
Как писал News.ru, 15 июля во время купания на несанкционированном пляже вблизи острова Пономарёв в Якутске утонули трое детей. Малышам было 4, 5 и 7 лет. За детьми в воду бросились четверо мужчин в возрасте от 45 до 47 лет. Двоих детей удалось извлечь из воды, однако реанимационные мероприятия не помогли сохранить им жизнь. Позднее спасатели обнаружили тела мужчин и третьего ребёнка.