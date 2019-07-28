Фото: ГУ МЧС по РС (Я)

По данным ведомства, авария произошла утром в воскресенье, 28 июля, на 160-м км федеральной автотрассы «Каспий». На территории Сарпинского района столкнулись автомобили «Лада Калина» и «Лада Приора». По предварительным данным, водитель первого авто выехал на встречную полосу, где врезался во вторую машину.

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Калмыкии погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД. Сообщается, что в результате ДТП оба водителя, а также два пассажира «Калины»...