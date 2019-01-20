Токсичный газ убил ребёнка в Татарстане

https://news.ru/storage/news/f32307a073c56b395ba266aca1fbb7af/5c439f3f-b5d6-4123-8717-88938c31e9c9_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Трагический инцидент с угарным газом произошёл в Татарстане. Специальные службы получили сообщение о ЧП на улице Белинского в Бугульме.

В жилой квартире от ядовитого вещества пострадали три человека. Взрослый мужчина находится в коме, у мальчика 2001 года рождения диагностировали отравление средней тяжести. Пострадавших срочно госпитализировали.

Жертвой ЧС, причины которой ещё предстоит выяснить специалистам, стал 13-летний подросток, пишет ТАСС.

Ранее News.ru сообщал о похожей ситуации в подмосковной Балашихе. Пять жителей области были доставлены в больницу после отравления угарным газом. Среди них трое детей.