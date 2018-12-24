Ребёнок сам вышел из леса после пропажи отца под Хабаровском

https://news.ru/storage/news/37fb62b3bf30747a856cd04280840e11/e575ea29-050c-4a86-b193-94f060c3ed01_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Трёхлетний мальчик смог самостоятельно выбраться из леса в Хабаровском крае, пройдя в морозную погоду около трёх километров. Это произошло после того, как его отец провалился на снегоходе под лёд. Мужчину ищут спасатели.

«Папа с сыном поехали прокатиться после детского сада на „Буране“. Они провалились в наледь, мужчина высадил ребенка на берегу и поехал на снегоходе развернуться. Его „Буран“ обрушился под лёд. Как мальчик рассказал маме, его папа пытался выбраться и крикнул ему, чтобы тот шёл в магазин — мать ребенка работает в магазине», — цитирует РИА Новости представителя администрации села Кенай Комсомольского района Хабаровского края.

Ребёнок добрался до дороги, но пошёл в противоположную от села сторону. По пути его встретил местный житель и отвёл домой.

Мальчик в общей сложности прошёл около трёх километров при температуре 35 градусов ниже нуля. С ребёнком, по утверждению собеседника агентства, всё в норме, он находится дома.

Отца мальчика до сих пор не нашли. По информации МЧС, спасатели ведут поиски мужчины с 22 декабря. Из-за сильного течения водолазные спуски на месте ЧП проводить невозможно. Спасатели делают лунки и осматривают дно.

Как писал News.ru, в конце ноября четыре туриста, катавшиеся на снегоходах, пропали в Хакасии. Их поиски вели в районе поселка Приисковый Орджоникидзевского района.