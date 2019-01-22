Ребёнок с борта Сургут — Москва обратился за медпомощью

https://news.ru/storage/news/f7e7a462e13dadf5908c70d7426f52a4/ebcd0612-bf87-4483-9e05-67f83aac5680_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Появились первые пострадавшие после захвата самолёта Сургут — Москва. За помощью к медикам обратился ребёнок с рейса, ещё 14 пассажирам понадобилась психологическая помощь после попытки угона лайнера.

«За медицинской помощью обратился один ребёнок, за психологической помощью — 14 человек», — сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения ХМАО.

Самолёт «Аэрофлота», следовавший рейсом SU1515 Сургут — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Во время полёта пьяный пассажир пытался прорваться в кабину пилотов, он требовал изменить курс следования. Мужчина задержан. Возбуждено дело по статье «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия».

Родные 41-летнего Павла Шаповалова, захватившего самолёт рейса Сургут — Москва, положительно отзываются о мужчине. По словам его сына, он никогда не замечал за отцом агрессивного поведения, писал News.ru.