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Ребёнок с борта Сургут — Москва обратился за медпомощью

Сергей Булкин/News.ru

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Появились первые пострадавшие после захвата самолёта Сургут — Москва. За помощью к медикам обратился ребёнок с рейса, ещё 14 пассажирам понадобилась психологическая помощь после попытки угона лайнера.

«За медицинской помощью обратился один ребёнок, за психологической помощью — 14 человек», — сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения ХМАО.

Самолёт «Аэрофлота», следовавший рейсом SU1515 Сургут — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Во время полёта пьяный пассажир пытался прорваться в кабину пилотов, он требовал изменить курс следования. Мужчина задержан. Возбуждено дело по статье «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия».

Родные 41-летнего Павла Шаповалова, захватившего самолёт рейса Сургут — Москва, положительно отзываются о мужчине. По словам его сына, он никогда не замечал за отцом агрессивного поведения, писал News.ru.


#самолет #захватчики #Сургут
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