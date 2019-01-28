Ребёнок получил травмы лица в питомнике маламутов

https://news.ru/storage/news/0af36bc32c2c0153c40ecd1a54847fdc/408a3d99-668a-4834-bf48-e14ff79cca3b_850.jpg E. Hummel/blickwinkel/Global Look Press

Четырёхлетний мальчик получил травмы лица, катаясь на собачьей упряжке в питомнике аляскинских маламутов в Кемеровской области. Ребёнок был доставлен в больницу, где его прооперировали.

По данным СК, сани перевернулись, когда упряжкой управлял 12-летний брат пострадавшего. Подбежавшие к детям владелец питомника и мама увидели на лице у младшего рваные раны.

В настоящее время следователи выясняют, откуда появились повреждения — от укуса собаки или при падении. При этом устанавливается правомерность оказания услуг и допуска ребёнка к правлению упряжкой.

Ранее News.ru писал, что следователи начали проверку по информации СМИ о нападении стаи собак на 8-летнего мальчика в селе Сидоровское Одинцовского района. По данным прессы, на ребёнка накинулись псы, сбежавшие из приюта-передержки. Мальчик в результате собачьей атаки получил ранения. Одно из животных, как отмечается, укусило его за ногу.