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Ребёнок получил травмы лица в питомнике маламутов

E. Hummel/blickwinkel/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Четырёхлетний мальчик получил травмы лица, катаясь на собачьей упряжке в питомнике аляскинских маламутов в Кемеровской области. Ребёнок был доставлен в больницу, где его прооперировали.

По данным СК, сани перевернулись, когда упряжкой управлял 12-летний брат пострадавшего. Подбежавшие к детям владелец питомника и мама увидели на лице у младшего рваные раны.

В настоящее время следователи выясняют, откуда появились повреждения — от укуса собаки или при падении. При этом устанавливается правомерность оказания услуг и допуска ребёнка к правлению упряжкой.

Ранее News.ru писал, что следователи начали проверку по информации СМИ о нападении стаи собак на 8-летнего мальчика в селе Сидоровское Одинцовского района. По данным прессы, на ребёнка накинулись псы, сбежавшие из приюта-передержки. Мальчик в результате собачьей атаки получил ранения. Одно из животных, как отмечается, укусило его за ногу.


#Кемеровскаяобласть #питомники #маламуты #упряжка
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