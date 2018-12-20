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Дети погибли при пожаре в Москве

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Пожар на юге Москвы в районе Бирюлёво Западное унёс жизни двух детей. Ещё один несовершеннолетний пострадал, его успели спасти из пламени.

Возгорание на общей площади 12 кв. м произошло в трёхкомнатной квартире на улице Медынской, д. 2, сообщает источник News.ru.

Ранее в МЧС рассказали, что за текущий год жертвами возгораний стали 386 несовершеннолетних россиян, писал News.ru. При этом 95% от общего числа погибли при пожарах в жилом секторе, отметил главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.


#москва #пожары #дети
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