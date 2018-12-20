Дети погибли при пожаре в Москве

https://news.ru/storage/news/0b9ee753066b16848d2fde906ff7ca3a/3072f2f3-4d20-4263-bb58-0b9939cd7c7f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Пожар на юге Москвы в районе Бирюлёво Западное унёс жизни двух детей. Ещё один несовершеннолетний пострадал, его успели спасти из пламени.

Возгорание на общей площади 12 кв. м произошло в трёхкомнатной квартире на улице Медынской, д. 2, сообщает источник News.ru.

Ранее в МЧС рассказали, что за текущий год жертвами возгораний стали 386 несовершеннолетних россиян, писал News.ru. При этом 95% от общего числа погибли при пожарах в жилом секторе, отметил главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.