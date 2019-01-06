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Ребёнок госпитализирован после падения с качелей

Сергей Булкин/News.ru

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Шестилетний малыш играл на качелях в петербургском дворе и упал с них. Его увезли в одну из больниц города.

Инцидент произошёл возле дома на улице Авиаконструкторов, передаёт «Росбалт». Медики, как им предписывают правила, сообщили об этом в полицию.

Правоохранительные органы сейчас проводят проверку.

Ранее News.ru сообщал, что односельчане трёхлетнего мальчика, которому удалось выжить, оказавшись в тайге, рассказали о его спасении. Ребёнок остался в одиночестве в морозную ночь после гибели отца.


#ребенок #САНКТПЕТЕРБУРГ
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