Ребёнок госпитализирован после падения с качелей

Шестилетний малыш играл на качелях в петербургском дворе и упал с них. Его увезли в одну из больниц города.
Инцидент произошёл возле дома на улице Авиаконструкторов, передаёт «Росбалт». Медики, как им предписывают правила, сообщили об этом в полицию.
Правоохранительные органы сейчас проводят проверку.
Ранее News.ru сообщал, что односельчане трёхлетнего мальчика, которому удалось выжить, оказавшись в тайге, рассказали о его спасении. Ребёнок остался в одиночестве в морозную ночь после гибели отца.