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Ребёнка смыло в море в Крыму

mchscrimea/facebook.com

происшествия [ версия для печати ]

Мальчика, которому предположительно 12 лет, унесло в море в Ялте. Молодой человек бросился спасать ребёнка, но его самого начало затягивать в воду.

Всё закончилось благополучно, и все участники инцидента были спасены. Парень, который хотел помочь подростку, вышел на берег в крови. Сообщение о происшествии опубликовали в местном паблике в социальной сети «Вконтакте».

Спасённый мальчик даже не сказал «спасибо», утверждает автор поста.

«Где были его родители? Почему за эту глупость пострадал тот парень, что хотел помочь? Где спасательные круги? Почему в шторм там не перекрыт проход?», — удивился он.

Ранее News.ru писал, что цунами обрушилось на западное побережье Индонезии в ночь с 22 на 23 декабря. Стихийное бедствие унесло жизни 43 человек, ещё более 500 пострадали. Без вести пропавшими числятся двое. ЧП зафиксировали в Зондском проливе между Явой и Суматрой.


#крым #ялта #море
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