Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Краснодарском крае врачи смогли реанимировать ребёнка после клинической смерти. Он находился в салоне автобуса, рухнувшего с обрыва.

Ранее в краевом Минздраве сообщили о четырёх погибших, но благодаря усилиям врачей одного ребёнка удалось спасти, отмечает РЕН ТВ.

Автобус с 42 пассажирами столкнулся с автомобилем вечером 7 августа на трассе А-146 в районе посёлка Верхнебаканский под Новороссийском. В результате ДТП 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Спасатели продолжают извлекать пострадавших из искорёженного транспортного средства.

По предварительным данным, причиной крупной автоаварии стала потеря управления водителем автобуса, писал News.ru.

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