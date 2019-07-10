https://static.news.ru/photo/7be97086-a30b-11e9-b93d-fa163e074e61_1024.jpg Зарема Чахкиева Фото: instagram.com/ri_deti__06__

Уполномоченной по правам ребёнка в Ингушетии Зареме Чахкиевой начали приходить просьбы от ингушских женщин вернуть им детей, доставшихся после развода мужьям. Чахкиева считает, что причиной этому послужила история с искалеченной семилетней девочкой из Назрани.

Женщины обращаются к омбудсмену через Instagram. Официальных заявлений о возвращении детей пока не было. Уполномоченная по правам ребёнка подчеркнула, что каждую ситуацию рассмотрит индивидуально.

Случаи бывают разные, к примеру, мать у ребёнка ветреная, а отец строгий, он может дать ему хорошее воспитание, образование, заботиться как следует. Логично передать ребёнка отцу, но всё же он тянется к матери, потому что она не будет с ним строга. Но иногда бывает наоборот. Нельзя допустить, чтобы он попал к отцу-наркоману, в неблагополучную семью, даже несмотря на его желание, — говорит Чахкиева.

Также она напомнила, что в первую очередь матерям необходимо подать письменное заявление, которое направят в органы опеки. После чего их сотрудники вместе с психологами и подразделением по делам несовершеннолетних рассмотрят положение ребёнка в семье и примут решение. В разбирательстве также будут участвовать суды, местные власти и сама омбудсмен, которая будет следить за объективностью суда и исполнением его решений, пишет «Интерфакс» .

Как сообщал News.ru, состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось. Её лечением занимаются реаниматологи, хирурги, педиатры и психологи. Предпринимаются все меры для максимального сохранения травмированной правой руки.