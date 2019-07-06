https://static.news.ru/photo/53c7ac4c-9fc0-11e9-9dea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Краснодарик - группа для жителей Краснодара/vk.com

Причиной опрокидывания катамарана в Чёрном море стала жадность его владельцев, неоднократно перестраивавших судно для большей вместимости пассажиров. Об этом заявил глава предприятия-изготовителя и разработчик судна Дмитрий Сребный.

Я могу объяснить случившееся патологической и преступной жадностью людей, — цитирует его « Интерфакс ».

По словам Сребного, изменения в конструкцию судна были внесены без учёта его остойчивости, что и привело к аварии.

Он также отметил, что катамаран был построен в 2008 году и эксплуатировался гораздо дольше положенного срока.

Мы давали срок эксплуатации — шесть лет. Потом судно необходимо списывать. Но вместо этого, как я понимаю, были бесконечные переделки-переделки, — сказал разработчик.

Как ранее писал News.ru, полиция установила, что на борту опрокинувшегося катамарана находились 55 человек, 15 из которых — дети. В результате инцидента погибли два человека. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.