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Раздача бесплатных конфет в Курске переросла в давку

Скриншот vk.com/themediacity

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Курское отделение ЛДПР устроило бесплатную раздачу сладких подарков. Мероприятие проходило дважды, и оба раза оно заканчивалось давкой.

Конфеты жителям города выдавали 3 и 5 января, сообщает «360». Гости боялись, что им не хватит презента, и начинали толпиться возле представителей политической организации.

В Интернете опубликовано видео произошедшего инцидента. На нём запечатлена мать, которая выкрикивает просьбу к толпе выпустить её ребёнка.

Глава регионального отделения партии опроверг тот факт, что на празднике была давка. По его словам, люди свободно могли забрать свои подарки.

«Большинство людей пришли на праздник и участвовали в конкурсах, а потом, не толкаясь, получили подарки. А некоторым праздник не нужен, для них интереснее потолкаться. Вот они и полезли вперёд, покричали, потолкались, а потом еще три раза пролезли. У каждого свои развлечения», — заявил он.

В первый день на гулянья пришло около 600 человек, а во второй — более 800. Данных о пострадавших нет.

Ранее News.ru писал, что во время давки на концерте в Италии погибли шесть человек, а пострадали 120 после того, как неизвестный распылил «едкий спрей», спровоцировав панику на выходе из заведения.


#лдпр #давка #Курск
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