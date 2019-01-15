Разбор завалов в Шахтах продолжается вручную

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Спасатели вынуждены руками разбирать завалы многоквартирного дома в городе Шахты Ростовской области, где после взрыва газа произошло обрушение. Работа сложная и связана с риском для рабочих, сообщил замгубернатора Вадим Артёмов после селекторного совещания на месте ЧП.

«Плиты, которые упали, фактически раскрошились, их разбор ведётся вручную», — цитирует его РИА Новости.

Заместитель главы региона уточнил, что в общей сложности необходимо убрать почти 1,5 м строительного мусора.

Взрыв в девятиэтажном доме по улице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января. В результате ЧП два человека погибли, ещё семеро спасены из-под завалов. Судьба троих жильцов пока неизвестна. В общей сложности пострадавшими признаны около 100 человек.

16 января в городе день траура.