Разбор завалов в Шахтах продолжается вручную

Спасатели вынуждены руками разбирать завалы многоквартирного дома в городе Шахты Ростовской области, где после взрыва газа произошло обрушение. Работа сложная и связана с риском для рабочих, сообщил замгубернатора Вадим Артёмов после селекторного совещания на месте ЧП.
«Плиты, которые упали, фактически раскрошились, их разбор ведётся вручную», — цитирует его РИА Новости.
Заместитель главы региона уточнил, что в общей сложности необходимо убрать почти 1,5 м строительного мусора.
Взрыв в девятиэтажном доме по улице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января. В результате ЧП два человека погибли, ещё семеро спасены из-под завалов. Судьба троих жильцов пока неизвестна. В общей сложности пострадавшими признаны около 100 человек.
16 января в городе день траура.