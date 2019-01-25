Разбойники до смерти избили ветерана ВОВ на Ставрополье

https://news.ru/storage/news/6cea5040f438436b132e2272d459e5b1/ded408d1-900c-4f53-a2c0-451af521b934_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Трое жителей Ставропольского края до смерти избили 97-летнюю женщину, ветерана Великой Отечественной войны. Их целью была кража денег.

Инцидент произошёл 10 января в селе Курсавка. В дом к пенсионерке злоумышленники забрались через окно. Женщину накрыли одеялом и начали жестоко избивать. Она скончалась в больнице через два дня. Из квартиры налётчики похитили 20 тысяч рублей, которые пенсионерка откладывала себе на похороны.

По данным следствия, весной 2018 года подозреваемые устанавливали в доме, где живёт эта пожилая женщина, пластиковые окна и украли у пенсионерки 120 тысяч рублей.

Следственный комитет РФ Стратийчук Надежда Михайловна

Злоумышленники задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее News.ru рассказывал, как полиция Ставропольского края задержала мужчину, который пытался ограбить продуктовый магазин. Достойный отпор вооружённому злоумышленнику дала продавщица, прогнав его с помощью швабры.