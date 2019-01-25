Разбойники до смерти избили ветерана ВОВ на Ставрополье

Трое жителей Ставропольского края до смерти избили 97-летнюю женщину, ветерана Великой Отечественной войны. Их целью была кража денег.
Инцидент произошёл 10 января в селе Курсавка. В дом к пенсионерке злоумышленники забрались через окно. Женщину накрыли одеялом и начали жестоко избивать. Она скончалась в больнице через два дня. Из квартиры налётчики похитили 20 тысяч рублей, которые пенсионерка откладывала себе на похороны.
По данным следствия, весной 2018 года подозреваемые устанавливали в доме, где живёт эта пожилая женщина, пластиковые окна и украли у пенсионерки 120 тысяч рублей.
Стратийчук Надежда Михайловна
Стратийчук Надежда Михайловна
Злоумышленники задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее News.ru рассказывал, как полиция Ставропольского края задержала мужчину, который пытался ограбить продуктовый магазин. Достойный отпор вооружённому злоумышленнику дала продавщица, прогнав его с помощью швабры.