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Разбойники до смерти избили ветерана ВОВ на Ставрополье

Сергей Лантюхов/News.ru

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Трое жителей Ставропольского края до смерти избили 97-летнюю женщину, ветерана Великой Отечественной войны. Их целью была кража денег.

Инцидент произошёл 10 января в селе Курсавка. В дом к пенсионерке злоумышленники забрались через окно. Женщину накрыли одеялом и начали жестоко избивать. Она скончалась в больнице через два дня. Из квартиры налётчики похитили 20 тысяч рублей, которые пенсионерка откладывала себе на похороны.

По данным следствия, весной 2018 года подозреваемые устанавливали в доме, где живёт эта пожилая женщина, пластиковые окна и украли у пенсионерки 120 тысяч рублей.

Стратийчук Надежда Михайловна Следственный комитет РФ

Стратийчук Надежда Михайловна

Злоумышленники задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее News.ru рассказывал, как полиция Ставропольского края задержала мужчину, который пытался ограбить продуктовый магазин. Достойный отпор вооружённому злоумышленнику дала продавщица, прогнав его с помощью швабры.


#разбой #ставрополье #ветераны
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