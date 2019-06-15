Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СК России. Для оказания практической помощи в расследовании в регион отправились опытные оперативники и криминалисты центрального аппарата ведомства, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обстановка в субъекте стабильная.

Закончили штаб по ситуации в Чемодановке вместе с инициативными жителями села. Ситуация стабильная. Подозреваемые задержаны, — рассказал чиновник на своей странице в социальной сети Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Только что закончили штаб по ситуации в Чемодановке вместе с инициативными жителями села. Ситуация стабильная. Подозреваемые задержаны. В рамках закона будут проведены контрольные меры, о которых мы говорили вчера на сходе и сейчас с людьми. На что хочу внимание обратить. На то, что пользуясь ситуацией, десятки фейков распространяют информацию, не соответствующую действительности, запугивая наших граждан-сегодня ночью мне пришло много таких сообщений. Доверяйте только проверенным источникам, не позволяйте себя обманывать! #чемодановка

Публикация от Иван Белозерцев (@ivan_belozercev_penza)

Руководитель региона призвал граждан пользоваться сведениями только из официальных источников и не поддаваться на провокации.

Пользуясь ситуацией, десятки фейков распространяют информацию, не соответствующую действительности, запугивая наших граждан <...> Доверяйте только проверенным источникам, не позволяйте себя обманывать, добавил Белозерцев.

По предварительным данным, конфликт между жителями села возник на бытовой почве, однако позже перерос в массовую драку. Во время схода граждан была перекрыта трасса М-5 «Урал». Сейчас она открыта.

Ранее News.ru сообщал, что по делу о массовой драке в Пензенской области в полицию были доставлены 174 человека. Трое из них задержаны.