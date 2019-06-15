Расследованием убийства в Чемодановке займётся ГСУ СК РФ
Дмитрий Новиков
12:59, 15 июня 2019
https://static.news.ru/photo/92576de2-8f55-11e9-ae96-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СК России. Для оказания практической помощи в расследовании в регион отправились опытные оперативники и криминалисты центрального аппарата ведомства, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обстановка в субъекте стабильная.
Закончили штаб по ситуации в Чемодановке вместе с инициативными жителями села. Ситуация стабильная. Подозреваемые задержаны, — рассказал чиновник на своей странице в социальной сети Instagram.
Руководитель региона призвал граждан пользоваться сведениями только из официальных источников и не поддаваться на провокации.
Пользуясь ситуацией, десятки фейков распространяют информацию, не соответствующую действительности, запугивая наших граждан <...> Доверяйте только проверенным источникам, не позволяйте себя обманывать, — добавил Белозерцев.
По предварительным данным, конфликт между жителями села возник на бытовой почве, однако позже перерос в массовую драку. Во время схода граждан была перекрыта трасса М-5 «Урал». Сейчас она открыта.
Ранее News.ru сообщал, что по делу о массовой драке в Пензенской области в полицию были доставлены 174 человека. Трое из них задержаны.