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Расследование проведут после драки в МГСУ

Сергей Булкин/News.ru

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Дисциплинарное расследование будет проведено в Московском государственном строительном университете после драки студентов. Все участники инцидента уже опрошены сотрудниками органов внутренних дел.

Потасовка произошла из-за перестановки мебели в жилой комнате, передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы вуза. Представители учебного заведения подтвердили, что участниками конфликта стали студенты 3-го курса из Китая и Афганистана.

Вопреки распространённой ранее информации, всего дрались восемь человек. Трое граждан КНР получили повреждения, им была оказана медицинская помощь.

В МГСУ добавили, что передадут всю необходимую информацию в представительства стран, из которых приехали ученики.

Ранее News.ru сообщал, что студенты Московского государственного строительного университета (МГСУ) устроили массовую драку в общежитии учебного заведения.


#китай #драка #афганистан #студенты #мгсу
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