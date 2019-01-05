Расследование проведут после драки в МГСУ

https://news.ru/storage/news/2620aa1c82fd043c4853638811d11510/8bebdd3f-ffdc-4852-95d0-8c12a2423507_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Дисциплинарное расследование будет проведено в Московском государственном строительном университете после драки студентов. Все участники инцидента уже опрошены сотрудниками органов внутренних дел.

Потасовка произошла из-за перестановки мебели в жилой комнате, передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы вуза. Представители учебного заведения подтвердили, что участниками конфликта стали студенты 3-го курса из Китая и Афганистана.

Вопреки распространённой ранее информации, всего дрались восемь человек. Трое граждан КНР получили повреждения, им была оказана медицинская помощь.

В МГСУ добавили, что передадут всю необходимую информацию в представительства стран, из которых приехали ученики.

Ранее News.ru сообщал, что студенты Московского государственного строительного университета (МГСУ) устроили массовую драку в общежитии учебного заведения.