Распитие алкоголя привело к переломам рёбер в Мордовии

Полиция Мордовии задержала молодого человека, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений своему знакомому. Фигурант уголовного дела переломал пострадавшему рёбра.
Потерпевшего госпитализировали в больницу, где врачи, помимо неутешительного диагноза с переломами, выявили у потерпевшего ещё и множественные ушибы. Драка произошла во время злоупотребления алкоголем, пишет Mordovmedia. Избив хозяина жилища, нарушитель скрылся.
Если вину 25-летнего злоумышленника докажут, то ему грозит до восьми лет тюремного заключения.
Ранее News.ru сообщал о ЧП в подмосковной Ивантеевке. Один покупатель убил другого за отказ пропустить его вперёд в очереди в круглосуточном магазине. Мужчина напал на несговорчивого конкурента, а когда тот упал и потерял сознание, забрал у него купюру в тысячу рублей, рассчитался за товар и ушёл из магазина.