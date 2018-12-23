Распитие алкоголя привело к переломам рёбер в Мордовии

https://news.ru/storage/news/6629128babc66997a2f1385bf69177aa/137b55db-0de8-48d2-91b0-5668e77d7821_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Полиция Мордовии задержала молодого человека, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений своему знакомому. Фигурант уголовного дела переломал пострадавшему рёбра.

Потерпевшего госпитализировали в больницу, где врачи, помимо неутешительного диагноза с переломами, выявили у потерпевшего ещё и множественные ушибы. Драка произошла во время злоупотребления алкоголем, пишет Mordovmedia. Избив хозяина жилища, нарушитель скрылся.

Если вину 25-летнего злоумышленника докажут, то ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Ранее News.ru сообщал о ЧП в подмосковной Ивантеевке. Один покупатель убил другого за отказ пропустить его вперёд в очереди в круглосуточном магазине. Мужчина напал на несговорчивого конкурента, а когда тот упал и потерял сознание, забрал у него купюру в тысячу рублей, рассчитался за товар и ушёл из магазина.