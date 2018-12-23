USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,066.10 $
МОСКВА-7°C16:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Распитие алкоголя привело к переломам рёбер в Мордовии

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Полиция Мордовии задержала молодого человека, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений своему знакомому. Фигурант уголовного дела переломал пострадавшему рёбра.

Потерпевшего госпитализировали в больницу, где врачи, помимо неутешительного диагноза с переломами, выявили у потерпевшего ещё и множественные ушибы. Драка произошла во время злоупотребления алкоголем, пишет Mordovmedia. Избив хозяина жилища, нарушитель скрылся.

Если вину 25-летнего злоумышленника докажут, то ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Ранее News.ru сообщал о ЧП в подмосковной Ивантеевке. Один покупатель убил другого за отказ пропустить его вперёд в очереди в круглосуточном магазине. Мужчина напал на несговорчивого конкурента, а когда тот упал и потерял сознание, забрал у него купюру в тысячу рублей, рассчитался за товар и ушёл из магазина.


#Мордовия
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
происшествия 17:59, 18 декабря 2018
Один покупатель магазина убил другого за место в очереди
происшествия 21:13, 28 ноября 2018
Вооруженный дубинкой таксист избил пассажира в Москве
происшествия 16:09, 9 октября 2018
В Мордовии обрушился автомобильный мост
Лента новостей
в мире 16:16
Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности
общество 16:12
Власти попросили забайкальцев скинуться на ремонт больницы
общество 16:08
ОП РФ: законопроект о развитии виноделия нужно доработать
происшествия 16:07
Двигатель отказал при взлёте авиалайнера в Москве
спорт 16:07
Дом футболиста ПСЖ обворовали во время матча с «Нантом»
в мире 16:01
Суд Литвы оставил под арестом «российского шпиона»
в мире 16:01
«Аль-Каида» готовится сбивать пассажирские самолёты
политика 16:00
Путин подпишет ряд поручений после пресс-конференции
в мире 15:54
Синайский полуостров наводнили террористы
спорт 15:53
Медведева рассказала о «другой версии себя»
общество 15:47
Вдова Марьянова: в клинике на актёра «махнули рукой»
происшествия 15:45
Элитные часы украли у женщины в московском отеле
общество 15:41
Песков: на пресс-конференции Путина лгали псевдожурналисты
спорт 15:40
Легенда биатлона отказал Драчёву во вкладе в успех Логинова
общество 15:37
Массовая драка из-за пробок произошла в Люберцах
Другие новости
происшествия 16:07
Двигатель отказал при взлёте авиалайнера в Москве
происшествия 15:45
Элитные часы украли у женщины в московском отеле
происшествия 14:56
Дом в центре Петербурга эвакуировали из-за горящей кухни
происшествия 14:40
МЧС: тело первого погибшего шахтёра подняли на поверхность
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top