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Расхитители могил в Архангельске лишились свободы

29.мвд.рф

происшествия [ версия для печати ]

Жители Архангельска, которые занимались расхищением могил в месте захоронения северных лётчиков на острове Кего, получили тюремные сроки. Пятеро мужчин, от 18 до 54 лет, забирали с собой памятники, изготовленные из лопастей самолётов и вертолётов. Награбленное они сдавали в металлолом.

Злоумышленники демонтировали 19 монументов и ещё три — сломали. После задержания обвиняемые свою вину признали и раскаялись в содеянном. Их осудили за кражу и надругательство над местами захоронений, передаёт портал «29.ru».

Членам группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 3 лет. Двое из осуждённых будут отбывать наказание в местах лишения свободы, трое приговорены к условному сроку, отмечает пресс-служба управления СК по Архангельской области.

Ранее News.ru сообщал, что в пригороде Стерлитамака с кладбища была похищена ёлка. Деревом местные рабочие собирались к Новому году украсить городскую площадь в посёлке Строймаш.


#архангельск #кладбище
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