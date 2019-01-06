Мужчина расчленил собутыльника и бросил останки на улице

https://news.ru/storage/news/26fc82e39ac3052a32553b03df217ca1/cb200620-e59f-491a-8c90-869f5e1d5260_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

СКР возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Сясьстрой по статье 105 УК РФ (убийство). Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности, включая грабёж и разбой.

По данным следствия, подозреваемый со своей сожительницей и 28-летним знакомым выпивали в комнате общежития. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, и задержанный нанёс своему оппоненту несколько ударов ножом в область шеи и тела.

После этого злоумышленник решил избавиться от следов убийства, для чего расчленил тело, а останки выбросил возле здания другого общежития, находящегося неподалёку.

Роль сожительницы в преступлении устанавливается, сообщает СУ СКР по Ленобласти.

Ранее News.ru писал, что астраханские следователи подозревают 28-летнюю женщину в убийстве собственного мужа. Перед инцидентом супружеская пара сильно поссорилась. Девушка дождалась, пока мужчина заснет, и связала его руки. После этого она прижала подушку к лицу 32-летнего мужчины и лишила его возможности дышать.