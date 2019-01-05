Раненный в новогоднюю ночь ребёнок умер в Дагестане

Трёхлетний мальчик, госпитализированный после новогоднего фейерверка в больницу Дербента, умер. Ребёнок получил тяжёлое ранение головы после того, как кто-то из горожан решил пострелять из боевого оружия.
Родители с малышом вышли встречать Новый год на улицу. Шальная пуля попала в ребёнка.
По словам врачей, у мальчика была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, слепые проникающие огнестрельные ранения черепа. Он сразу же впал в кому, из которой так и не вышел, сообщает телеканал «360» со ссылкой на врача-реаниматолога Дербентской городской больницы Седретина Аскерова.
Ранее News.ru писал, что в ходе консилиума врачей с участием ведущих нейрохирургов страны было определено, что состояние ребёнка не позволяло транспортировать его в другие лечебные учреждения. Расследованием ЧП занимаются правоохранительные органы.