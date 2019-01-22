Раненых и погибших при пожаре моряков доставят в Керчь

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В ближайшее время в Керчь будут доставлены выжившие моряки и тела погибших во время пожара на судах Танзании.

По данным Росморречфлота, они направляются в Керчь на борту буксира «Меркурий». Ночью погрузке раненых и погибших мешала непогода.

«В пять утра буксир „Меркурий“ принял на борт спасённых моряков и тела погибших, которые были подняты из воды, в ближайшее время они будут доставлены в Керчь», — сообщили в ведомстве.

Ранее News.ru писал о том, что спасатели потеряли надежду найти живыми моряков с горящих судов в Керченском проливе. Согласно последним данным, погибли 10 человек, ещё 10 числятся пропавшими без вести. Спасти удалось 12 моряков.