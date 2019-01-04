Раненного при взрыве мужчину прооперировали

Врачи челябинской областной клинической больницы прооперировали 26-летнего мужчину, который пострадал при взрыве газа в Магнитогорске.
По данным Минздрава региона, операция прошла успешно.
«Состояние стабильно тяжёлое», — уточнили в ведомстве.
Там также отметили, что одну из раненых могут выписать 5 января, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что состояние ребёнка, который был спасён из-под завалов дома, оценивается как стабильное. Малыш находится под присмотром врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.