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Раненного при взрыве мужчину прооперировали

vk.com/magnitogorsk_news

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Врачи челябинской областной клинической больницы прооперировали 26-летнего мужчину, который пострадал при взрыве газа в Магнитогорске.

По данным Минздрава региона, операция прошла успешно.

«Состояние стабильно тяжёлое», — уточнили в ведомстве.

Там также отметили, что одну из раненых могут выписать 5 января, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что состояние ребёнка, который был спасён из-под завалов дома, оценивается как стабильное. Малыш находится под присмотром врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.


#ВЗРЫВ #ОПЕРАЦИЯ #Челябинск #Минздрав #магнитогорск #обрушение
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