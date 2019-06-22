https://static.news.ru/photo/1ad361bc-94f6-11e9-b45e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vipmed.ge

Продюсера видеоагентства Ruptly, получившего ранение во время протестов в Тбилиси, доставали в больницу с кровотечением, сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По её словам, поначалу медики недооценили его травму.

Резиновая пуля целиком вошла в тело. Её извлекали в больнице, и он решил, что всё нормально, и вышел было опять на работу, — рассказала она в эфире программы «Право знать» на ТВЦ .

Однако, отметила Симоньян, позднее у продюсера резко упало давление из-за кровотечения и его снова госпитализировали.

Она добавила, что коллеги очень переживают за пострадавшего.

Инцидент произошёл во время акции протеста у здания грузинского парламента в Тбилиси. Продюсер вёл прямую трансляцию, когда в него попала резиновая пуля.

Ранее News.ru писал, что съёмочная группа телеканала «Россия 24» была атакована националистами в Тбилиси. Они попытались избить корреспондента и оператора, когда те брали интервью у хозяйки туристического агентства.