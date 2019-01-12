Раненые полицейские переведены в реанимацию

https://news.ru/storage/news/01b7a067586f192d2c0e6d4174daf83c/8bb57aad-a43a-4b91-ac52-6fa0d3975c7f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Жизни полицейским, раненным при обстреле автомобиля начальника Центра по противодействию экстремизму в Ингушетии, ничего не угрожает.

Один из сотрудников находится в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести, сообщили в республиканской клинической больнице.

Полицейские находятся под круглосуточным присмотром врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщал News.ru, неизвестные напали на машину начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по Республике Ингушетия. Ранения также получили трое охранников, которые находились в машине. Покушение было совершено на федеральной трассе в нескольких километрах от погранпоста между Ингушетией и Чечнёй. Въехавший в Ингушетию автомобиль начальника ЦПЭ догнала "Лада Гранта", из которой по машине полицейского был открыт огонь из автомата. Обстоятельства случившегося устанавливаются.