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Ранение ножом в ягодицу получил москвич в ходе ссоры

АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Житель Москвы обратился в отдел полиции с жалобой на полученную в результате конфликта травму. По его словам, на Кронштадтском бульваре он поссорился с двумя мужчинами экзотической внешности. Те напали на него с ножом и воткнули холодное оружие в ягодичную мышцу.

В настоящее время полиция проверяет данную информацию, сообщают источники News.ru. По данным канала РЕН ТВ, нападавшие скрылись на автомобиле чёрного цвета.

Ранее News.ru сообщал о ДТП со смертельным исходом в Ивановской области. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, водитель легковушки погиб.


#москва #травма #конфликт
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