Ранение ножом в ягодицу получил москвич в ходе ссоры

https://news.ru/storage/news/cb92b144f77ea4478121b16076c8bce4/a6105827-2b36-49be-9c74-79a4aa186f3d_850.jpg АГН "Москва"

Житель Москвы обратился в отдел полиции с жалобой на полученную в результате конфликта травму. По его словам, на Кронштадтском бульваре он поссорился с двумя мужчинами экзотической внешности. Те напали на него с ножом и воткнули холодное оружие в ягодичную мышцу.

В настоящее время полиция проверяет данную информацию, сообщают источники News.ru. По данным канала РЕН ТВ, нападавшие скрылись на автомобиле чёрного цвета.

Ранее News.ru сообщал о ДТП со смертельным исходом в Ивановской области. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, водитель легковушки погиб.