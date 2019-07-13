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Аварийно-восстановительные работы на трубопроводе с холодной водой в городе Ясный в Оренбургской области завершены.

Из-за прорыва на нём более 13 тысяч жителей остались без воды. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону. Сейчас водоснабжение полностью восстановлено.

Прорыв произошёл утром 13 июля. Вода была отключена в 117 жилых домах и семи социально-значимых объектах.

Ранее News.ru писал о том, что специалистам удалось восстановить подачу газа к ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго» после крупного пожара.