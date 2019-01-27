Работники Третьяковки могли быть причастны к «краже века»

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Руководство Третьяковской галереи инициировало внутреннее расследование кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», об этом рассказал РИА Новости директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

Кроме того, стало известно, что к похищению могут быть причастны некоторые сотрудники музея. Следователи отрабатывают эту версию и допрашивают персонал галереи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как писал News.ru, вечером 27 января неизвестный мужчина в костюме музейного работника подошёл к картине, на глазах у посетителей снял её со стены, вынул из рамы и спокойно вышел из зала. В полиции уже составили фоторобот преступника со слов очевидцев. Портрет разослан во все подразделения московской полиции. Установлено, что у вора имелся сообщник, поджидавший его на автомобиле. В Следственном комитете считают, что у картины есть заказчик.

Полотно было застраховано на 12 млн рублей. Третьяковская галерея экстренно внесла его в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Это необходимо, чтобы исключить возможный вывоз картины за границу. Кроме того, решается вопрос о досрочном закрытии выставки Куинджи.