https://static.news.ru/photo/c87fad76-a8b4-11e9-a2ce-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Несколько сотрудников волгоградского аэропорта задержаны по подозрению в кражах личных вещей из багажа пассажиров. Брали не что попало, а деньги, ювелирные украшения и дорогостоящую технику.

Только во трём эпизодам — а именно столько пострадавших подали заявления в правоохранительные органы — ущерб составил более 500 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает RT со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

В общей сложности по делу проходят девять человек — восемь работников воздушной гавани и женщина, роль которой заключалась в сбыте похищенного имущества. Двое решением суда заключены под стражу, ещё один отправлен под домашний арест. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

На данный момент «точкой старта» в череде краж считается лето 2018 года. Однако не исключено, что в уголовном деле появятся и новые эпизоды. По словам Волк, подозреваемых проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

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