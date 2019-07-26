https://static.news.ru/photo/cc1700e2-afc6-11e9-8e97-fa163e074e61_1024.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/News.ru

Учреждение, позиционировавшее себя как клиника Елены Малышевой в Челябинске, обмануло пациентов. Медцентр взял у людей несколько миллионов рублей, пообещав лечение, и закрылся. Представитель известной телеведущей говорит, что её бренд отношения к тому учреждению не имеет.

К нам обращались с просьбой об открытии «Клиники снижения веса Елены Малышевой» в Челябинске. Однако условия и требования выполнены не были. Работать под торговым знаком и по нашим технологиям они не имеют права, — рассказал ТАСС представитель «Медицинского центра Елены Малышевой».

О закрытии медучреждения под названием «Клиника Елены Малышевой в Челябинске» сообщили местные СМИ. По их данным, её администраторы приглашали пациентов на бесплатный приём, а потом просили оформить кредиты, обещав, что окажут услуги на оговоренные суммы.

Ранее News.ru писал, что Арбитражный суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей «Медицинский центр Елены Малышевой» за грубые нарушения лицензионных требований. Среди них — отсутствие в кабинете пластического хирурга кушетки, шкафа для медицинских документов, перевязочного стола, тонометра и ещё ряда медицинских изделий.

В операционной, преднаркозной и противошоковой палатах не было необходимых средств для анестезиологии и реанимации. А у одного из пластических хирургов не было необходимого стажа работы.