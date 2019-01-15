Работа станций метро на севере Москвы восстановлена

https://news.ru/storage/news/6517585013565c3330a2848c9b80339e/06a2b365-ab08-4219-8acf-d49a5d89c1c4_850.jpg Антон Кардашов/АГН «Москва»

Движение поездов от станции «Окружная» до «Петровско-Разумовской» на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро восстановлено после поступления воды.

По данным пресс-службы столичного метрополитена, пассажиры могут воспользоваться ранее закрытыми станциями «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» вновь открыты для пассажиров. Движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено. — Московское метро (@MetroOperativno) 15 января 2019 г.

Начальник столичной подземки Виктор Козловский сообщал, что вода и песок попали в метро через технологическое отверстие, однако точная причина станет известна после комиссионного осмотра, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что движение поездов, приостановленное между станциями Филёвской линии столичного метро «Кунцевская» и «Багратионовская», восстановлено. Неполадки были связаны с техническими причинами.