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Работа станций метро на севере Москвы восстановлена

Антон Кардашов/АГН «Москва»

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Движение поездов от станции «Окружная» до «Петровско-Разумовской» на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро восстановлено после поступления воды.

По данным пресс-службы столичного метрополитена, пассажиры могут воспользоваться ранее закрытыми станциями «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».

Начальник столичной подземки Виктор Козловский сообщал, что вода и песок попали в метро через технологическое отверстие, однако точная причина станет известна после комиссионного осмотра, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что движение поездов, приостановленное между станциями Филёвской линии столичного метро «Кунцевская» и «Багратионовская», восстановлено. Неполадки были связаны с техническими причинами.


#москва #метро #поезда
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