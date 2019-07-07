https://static.news.ru/photo/614cc64e-a0a2-11e9-9108-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мужчину насмерть придавил опалубочный щит на стройке на северо-востоке Москвы. Инцидент произошёл во время возведения жилого комплекса «Шереметьевский», передаёт источник News.ru.

Рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью. В момент трагедии он трудился по адресу ул. Складочная, д. 6, стр. 31.

Ранее News.ru сообщал, что четырёхлетний ребёнок скончался в Москве в результате падения на него дерева. Инцидент произошёл в Гольяновском проезде. Мальчик играл в песочнице на детской площадке. Рядом с ним в тот момент была мама.