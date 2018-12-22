Рабочие из разных регионов находятся в горящей шахте

https://news.ru/storage/news/33c3b71bdadba7d74831e37503b408f6/d4e76d4a-67d5-4b44-82fe-beb7b67b81d8_850.jpg Georgiy Rozov/Global Look Press

Горняки из Башкирии и других регионов России находятся на руднике в Соликамске Пермского края, где начался пожар, сообщил начальник управления подрядной организации УС-30 Андрей Максимов.

По его словам, рабочие подготавливались к бетонированию очередной заходки, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что компания «Уралкалий» опровергла версию о возгорании метана в шахте. По его словам, горит проходческий полок диаметром семь метров — это конструкция для проходки вертикальных стволов шахты.

В момент происшествия в шахте находились 17 человек. Восьмерым из них удалось выбраться на поверхность. До оставшихся девяти рабочих горноспасатели пока не могут добраться. Запертые под землёй люди могут воспользоваться кислородными баллонами, которые позволяют дышать в безвоздушном пространстве. Каждый из аппаратов рассчитан на один час.