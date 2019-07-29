https://static.news.ru/photo/75247ee8-b1df-11e9-94eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Помощь медиков срочно понадобилась рабочему на одном из строительных объектов в Москве. Как сообщил источник News.ru в оперативных службах, у мужчины возникли проблемы с сердцем.

Инцидент произошёл на улице Юных Ленинцев, 2. Мужчина находится на уровне четвёртого этажа. На место прибыли экстренные службы. Пожарные подают ему кислород и будут спускать вниз при помощи альпинистского снаряжения, чтобы передать медикам.

Ранее News.ru писал, что рабочего насмерть придавил опалубочный щит на стройке на северо-востоке Москвы. Инцидент произошёл во время возведения жилого комплекса «Шереметьевский». Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.