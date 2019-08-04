https://static.news.ru/photo/b49d4a92-b751-11e9-9c26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи начали проверку по факту гибели рабочего, ремонтировавшего канализационный коллектор в Ямало-Ненецком автономном округе. Инцидент произошёл утром 3 августа в Ноябрьске. Тело мужчины спасатели нашли только вечером следующего дня.

По показаниям очевидцев, мужчина до происшествия работал со страховочным поясом, но в какой-то момент он стал ему мешать, и потерпевший отстегнул его. Хлынувшим потоком воды мужчину затянуло в трубу, — сообщает региональное управление СК РФ.

Местное интернет-издание «Ноябрьск 24» отмечает, что диаметр трубы, в которую затянуло рабочего, не превышал 60 см. Спасателям пришлось выкапывать её, так как водолазы не смогли попасть в колодец, чтобы достать тело.

Ранее News.ru писал о трагедии в Санкт-Петербурге. Там в канализации погибли популярный видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер. Мужчины спустились в коллектор глубиной около пяти метров, чтобы снять очередной ролик, после чего связь с ними прервалась. Ведётся проверка.