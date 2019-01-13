Мальчик донёс на родителей в Следственный комитет

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Пятилетний житель Барнаула позвонил по телефонной линии «Ребёнок в опасности» следственного управления СК РФ по Алтайскому краю и пожаловался на своих родителей. Мальчик рассказал, что они напились и заснули, а его оставили без присмотра.

«Оператором телефонной линии данная информация незамедлительно была передана в отдел полиции Барнаула для проверки и принятия оперативных мер», — сообщили в ведомстве.

Звонок от мальчика поступил в мае 2018 года. В ходе последовавшей затем проверки в действиях его родителей были найдены признаки преступления по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Материалы переданы в отдел дознания ОВД.

За год на эту горячую линию поступило более семи тысяч звонков, по семи проведены процессуальные проверки, и только одно это обращение было передано в ОВД.

Ранее News.ru писал, что несовершеннолетняя девочка, числившаяся пропавшей без вести, поступила на роды в столичное медучреждение. 15-летняя девушка самостоятельно приехала в роддом на такси. В ходе проверки было установлено, что она числится в розыске Элисты как пропавшая без вести.